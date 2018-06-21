Затримано україно-польську злочинну групу за контрабанду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Як встановила Районна прокуратура в місті Замостя у співпраці з офіцерами Надбужанського відділу Прикордонної служби, у складі групи було 12 громадян України та 2 поляків. Українсько-польська група діяла на території Люблінського та Підкапратського воєводств. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
"Перші підозрювані у контрабанді були затримані минулої осені" – провідомив прокурор Ґжеґож Крик:
"Завантаження цигарок відбувалося в Україні, згодом, уночі, цигарки на дельтальоті перетинали державний кордон. Упродовж кількох місяців діяльності злочинна група доставила на європейський ринок щонайменше 27 тисяч пачок цигарок без польських марок акцизного збору, чим завдала збитків державній скарбниці на суму щойнайменше 620 тисяч злотих", - заявив прокурор.
Було обвинувачено 8 осіб, які брали участь в організованій злочинній групі. Підозрювані визнали свою провину. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, для того, щоб в Україні запустити ефективну боротьбу з контрабандою, необхідно на законодавчому рівні відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, узаконити роботу поліцейських на території митного поста, відновити вертикаль митної служби та змінити одіозних керівників митниць. Про це під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.