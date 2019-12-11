Задержали подозреваемого в "заминировании" здания КГГА: что известно

Как сообщили в прокуратуре 10 декабря правонарушитель, находясь на станции Киев-Пассажирский, совершил звонок на горячую линию "102" и предоставил ложное сообщение о замене КГГА по адресу улица Крещатик, 36.

"Проведенными первоочередными следственными действиями "минера" удалось установить и задержать. В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, из-за волны "минирований" в школах Днепра открыли производство.