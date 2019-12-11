Затримали підозрюваного у “замінуванні” будівлі КМДА: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Повідомлено про підозру 52-річному чоловікові за фактом неправдивого повідомлення про замінування приміщення Київської міської державної адміністрації, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Києва.
Як повідомили у прокуратурі, 10 грудня правопорушник, перебуваючи на станції Київ-Пасажирський, здійснив дзвінок на гарячу лінію “102” та надав хибне повідомлення про замінювання КМДА за адресою вулиця Хрещатик, 36.
"Проведеними першочерговими слідчими діями “мінера” вдалося встановити та затримати. На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, через хвилю "мінувань" у школах Дніпра відкрили провадження.