Через хвилю "мінувань" у школах Дніпра відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Дніпрі сьогодні проводили евакуацію 11 шкіл через повідомлення про їхнє мінування, яке виявилося неправдивим. Відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Так, 28 листопада близько 9:40 до поліції надійшло повідомлення про те, на електрону адресу УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про ймовірне виникнення вибухів у приміщеннях шкіл №№ 7, 17, 29, 69, 118, 121, 145, 147 та гімназій №№3, 33 в Дніпрі. Потім "замінували" ще і школу №45.
"Поліцейськими детально обстежені школи №№ 7, 17, 29, 45, 69, 118, 121, 145, 147 та гімназій №3, 33. Під час огляду навчальних закладів проводилась евакуація учнів та персоналу шкіл. В ході перевірки всіх шкіл в місті Дніпро вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - додали у поліції.
За фактом неправдивого замінування шкіл відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
Поліція попереджає жителів Дніпра про кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про замінування.
Нагадаємо, 27 листопада низку шкіл Дніпра евакуювали через загрозу вибуху.