Из-за волны "минирований" в школах Днепра открыли производство

Так, 28 ноября около 9:40 в полицию поступило сообщение о том, что на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ №№ 7, 17, 29, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназий №№3, 33 в Днепре. Затем "заминировали" еще и школу №45.

"Полицейскими подробно обследованы школы №№ 7, 17, 29, 45, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3, 33. Во время осмотра учебных заведений проводилась эвакуация учащихся и персонала школ. В ходе проверки всех школ в городе Днепр взрывоопасных предметов обнаружено не было", - добавили в полиции.

По факту ложного заминирования школ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Полиция предупреждает жителей Днепра об уголовной ответственности за ложное сообщение о заминировании.

Напомним, 27 ноября ряд школ Днепра эвакуировали из-за угрозы взрыва.