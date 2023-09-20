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Задержали на границе с Польшей: что известно о мужчине над которым издевались работники ТЦК на Львовщине

Задержали на границе с Польшей: что известно о мужчине над которым издевались работники ТЦК на Львовщине

Киев • УНН

 • 2422570 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Мужчина, над которым издевались работники военкомата Самбора, находится в больнице. Также ранее он был задержан за попытку незаконного пересечения границы с Польшей. Об этом заявила советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У правоохранителей была возможность (пообщаться с пострадавшим - ред.) и они сделали это в территориальном центре комплектования. Сейчас, насколько мне известно, пострадавший находится на обследовании у врачей. В частности стало известно, что этот человек родом из Харьковской области, призывного возраста. И как он оказался в ТЦК? Оказалось, что он был задержан на границе с Польшей, он пытался самовольно пересечь границу и соответственно был составлен соответствующими службами протокол о нарушении правил пересечения государственной границы”, - сказала Сапьян.

Детали

Она добавила, что за такое нарушение предусмотрена административная ответственность, то есть человек должен был просто заплатить штраф.

“Но этого гражданина поймали на незаконном пересечении и, соответственно, ему было предложено пойти в ТЦК и стать на учет, потому что он является военнообязанным. А уже в самом ТЦК ему посоветовали пройти ВВК и идти служить. Сейчас следствием установлено, что он отказался. А то, что мы с вами увидели на видео, становится фактом и базой для понимания развития этих событий. Но это ни в коем случае не оправдывает тех сотрудников ТЦК, которые совершили надругательство, то есть физическое насилие и угрожали оружием”, - добавила Сапьян.

Напомним

В одном из телеграмм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области.

Впоследствии работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата. 

Также известно, что до конца дня двум работникам военкомата Самбора, которых задержали по подозрению в избиении мужчины и незаконного содержания его в помещении военкомата, могут объявить о подозрении. Для них будут просить применить меру пресечения в виде ареста. 

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