Затримали на кордоні з Польщею: що відомо про чоловіка над яким знущались працівники ТЦК на Львівщині

Цитата

“У правоохоронців була можливість (поспілкуватися з постраждалим - ред.) і вони зробили це у територіальному центрі комплектування. Наразі, наскільки мені відомо, потерпілий перебуває на обстеженні у лікарів. Зокрема стало відомо, що ця людина родом з Харківщини, призовного віку. І як він опинився у ТЦК? Виявилося, що його було затримано на кордоні з Польщею, він намагався самовільно перетнути кордон і відповідно було складено відповідними службами протокол про порушення правил перетину державного кордону”, - сказала Сапʼян.

Деталі

Вона додала, що за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність, тобто людина повинна просто була сплатити штраф.

“Але цього громадянина спіймали на незаконному перетині і, відповідно, йому було запропоновано піти у ТЦК і стати на облік, тому що він є військовозобов'язаним. А вже в самому ТЦК йому порадили пройти ВЛК і йти служити. Наразі слідством встановлено, що він відмовився. А те, що ми з вами побачили на відео, стає фактом та базою для розуміння розвитку цих подій. Але це в жодному разі не виправдовує тих працівників ТЦК, які вчинили наругу, тобто фізичне насильство і погрожували зброєю”, - додала Сапʼян.

Нагадаємо

В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області.

Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Також відомо, що до кінця дня двом працівникам військкомату Самбору, яких затримали за підозрою у побитті чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату, можуть оголосити про підозру. Для них проситимуть застосувати запобіжний захід у вигляді арешту.