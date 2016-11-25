Пробки в Киеве достигли шести баллов

Так, по состоянию на 14:45 движение затруднено на улицах Крещатик, Большая Васильковская, Антоновича, Владимирская, бульваре Леси Украинки, улицах Льва Толстого, Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, улице Богдана Хмельницкого. Скорость движения там не превышает 7 км в час.

Также пробки наблюдаются на улице Вадима Гетьмана, Мельника, проспекте Валерия Лобановского, улицах Верхний вал и Нижний вал, Николая Гринченко.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 14:45 в столице зафиксировано одиннадцать ДТП.