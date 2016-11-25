Затори в Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 14.45 рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Велика Васильківська, Антоновича, Володимирська, бульварі Лесі Українки, вулицях Льва Толстого, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Богдана Хмельницького. Швидкість руху там не перевищує 7 км за годину.
Також затори спостерігаються на вулиці Вадима Гетьмана, Мельника, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Верхній вал та Нижній вал, Миколи Грінченка.
Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 14.45 в столиці зафіксовано одинадцять ДТП.