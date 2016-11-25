Затори в Києві сягнули шести балів

Так, станом на 14.45 рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Велика Васильківська, Антоновича, Володимирська, бульварі Лесі Українки, вулицях Льва Толстого, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Богдана Хмельницького. Швидкість руху там не перевищує 7 км за годину.

Також затори спостерігаються на вулиці Вадима Гетьмана, Мельника, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Верхній вал та Нижній вал, Миколи Грінченка.

Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 14.45 в столиці зафіксовано одинадцять ДТП.