Пробки в Киеве достигли восьми баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18.00, движение затруднено на улицах Крещатик, Шелковичная, Прорезная, Большая Житомирская, Владимирская, Ярославов Вал, Саксаганского, Жилянской, а также на Гаванском мосту и Набережном шоссе.
Скорость движения там не превышает пяти километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Сечевых Стрельцов, Межигорская, Константиновской, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, а также частично на бульварах Дружбы Народов и Тараса Шевченко.
Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 18:00, в столице зафиксировано 19 ДТП.