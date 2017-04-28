Затори у Києві сягнули восьми балів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.00, рух ускладнено на вулицях Набережно-Хрещатицька, Шовковична, Прорізна, Велика Житомирська, Володимирська, Ярославів Вал, Саксаганського, Жилянській, а також на Гаванському Мості та Набережному шосе.
Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Січових Стрільців, Межигірській, Констянтинівській, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, а також частково на бульварах Дружби Народів та Тараса Шевченка.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:00, в столиці зафіксовано 19 ДТП.