Пробки в Киеве достигли семи баллов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39355 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102044 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155872 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116227 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116337 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112452 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104201 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107049 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103550 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153419 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пробки в Киеве достигли семи баллов

Пробки в Киеве достигли семи баллов

Киев  •  УНН

 • 9581 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Автомобильные пробки в столице накануне выходных достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

По состоянию на 15.45 движение затруднено на улицах Владимирская, Прорезная, Богдана Хмельницкого, Михайловская, Институтская, Бассейная, Большая Васильковская, Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Также, пробки наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, улице Александра Довженко, Набережно-Луговой улице, улице Верхний Вал, Владимирском спуске, улице Гната Хоткевича.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 15.45 в столице зафиксировано 8 ДТП.

Украинские Национальные Новости

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