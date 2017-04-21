Пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Автомобильные пробки в столице накануне выходных достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 15.45 движение затруднено на улицах Владимирская, Прорезная, Богдана Хмельницкого, Михайловская, Институтская, Бассейная, Большая Васильковская, Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Также, пробки наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, улице Александра Довженко, Набережно-Луговой улице, улице Верхний Вал, Владимирском спуске, улице Гната Хоткевича.
Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 15.45 в столице зафиксировано 8 ДТП.