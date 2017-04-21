Пробки в Киеве достигли семи баллов

По состоянию на 15.45 движение затруднено на улицах Владимирская, Прорезная, Богдана Хмельницкого, Михайловская, Институтская, Бассейная, Большая Васильковская, Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Также, пробки наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, улице Александра Довженко, Набережно-Луговой улице, улице Верхний Вал, Владимирском спуске, улице Гната Хоткевича.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 15.45 в столице зафиксировано 8 ДТП.