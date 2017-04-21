Затори у Києві сягнули семи балів

Так, станом на 15.45 рух ускладнено на вулицях Володимирська, Прорізна, Богдана Хмельницького, Михайлівська, Інститутська, Басейна, Велика Васильківська, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.

Також, затори спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, вулиці Олександра Довженка, Набережно-Луговій вулиці, вулиці Верхній Вал, Володимирському спуску, вулицею Гната Хоткевича.

Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 15.45 в столиці зафіксовано 8 ДТП.