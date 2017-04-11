Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 8:55, движение затруднено на улицах Бассейная, Саксаганского, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов, Шота Руставели, Леси Украинки вблизи Бессарабской площади и возле станции метро "Печерск", а также на Набережном шоссе и Надднепрянском шоссе.

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Также пробки образовались в Соломенском районе, на улице Борщаговской и улице Вадима Гетьмана.

Скорость движения в некоторых местах не превышает 5 километров в час.