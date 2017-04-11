Затори у Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 8:55, рух ускладнено на вулицях Басейна, Саксаганського, бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів, Шота Руставелі, Лесі Українки поблизу Бессарабської площі і поблизу станції метро "Печерськ", а також на Набережному шосе та Наддніпрянському шосе.
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Також затори утворилися у Солом’янському районі, на вулиці Борщагівській та вулиці Вадима Гетьмана.
Швидкість руху у деяких місцях не перевищує 5 кілометрів за годину.