Пробки в Киеве достигли 8 баллов

По состоянию на 18.10 движение затруднено в центре города, в частности, на улице Крещатик, Трехсвятительская, в районе Бессарабского рынка, на бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейная. Скорость движения там не превышает 3 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улице Зодчих, проспекте Леся Курбаса, улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Саперно-Слободской, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки.

По данным "Яндекс-карты", движение затруднено на мосту Патона.

Также, в столице зафиксировано шестнадцать ДТП по состоянию на 18.10.