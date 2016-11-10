Затори у Києві сягнули 8 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.10 рух ускладнений в центрі міста, зокрема, на вулиці Хрещатик,Трьохсвятительська, в районі Бесарабського ринку, на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейна. Швидкість руху не там не перевищує 3 кілометрів на годину.
Окрім того, затори спостерігаються на вулиці Зодчих, проспекті Леся Курбаса, вулицях Олександра Довженка,Вадима Гетьмана, Саперно-Слобідській, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки.
За даними “Яндекс-Карти”, рух ускладнений на мосту Патона.
Також, у столиці зафіксовано шістнадцять ДТП станом на 18.10.