Пробки парализовали центр столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На дорогах Киева, особенно в центре столицы, по состоянию на 8:50 наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальный уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Бассейной, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского.
Осложнения движения заметны на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улицах Большой Житомирской, Семена Скляренко, Нижний Вал, Новоконстантиновской, проспекте Степана Бандеры, бульваре Леси Украинки, Надднепрянском шоссе.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге, проспекте Леся Курбаса.
На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдается на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, улицах Бориспольской, Евгения Сверстюка, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Освободителей.
На Южном, Северном, Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Киеве хотят переименовать шесть улиц.