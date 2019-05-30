Пробки парализовали центр столицы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 36428 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57833 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74673 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88378 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111440 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137647 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144615 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130124 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Пробки парализовали центр столицы

Пробки парализовали центр столицы

Киев  •  УНН

 • 16703 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. На дорогах Киева, особенно в центре столицы, по состоянию на 8:50 наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, максимальный уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Бассейной, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского.

Осложнения движения заметны на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улицах Большой Житомирской, Семена Скляренко, Нижний Вал, Новоконстантиновской, проспекте Степана Бандеры, бульваре Леси Украинки, Надднепрянском шоссе.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге, проспекте Леся Курбаса.

На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдается на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, улицах Бориспольской, Евгения Сверстюка, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Освободителей.

На Южном, Северном, Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Киеве хотят переименовать шесть улиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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