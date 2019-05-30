Затори паралізували центр столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На дорогах Києва, особливо у центрі столиці, станом на 8:50 спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальний рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Басейній, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Набережному шосе, проспекті Валерія Лобановського.
Певне ускладнення руху помітне на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, вулицях Великій Житомирській, Семена Скляренка, Нижній Вал, Новокостянтинівській, проспекті Степана Бандери, бульварі Лесі Українки, Наддніпрянському шосе.
Окрім того, значне ускладнення руху помітне на Голосіївському проспекті, Великій окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса.
На лівому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігається на проспектах Генерала Ватутіна та Соборності, вулицях Бориспільській, Євгена Сверстюка, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, проспекті Визволителів.
На Південному, Північному, Дарницькому мосту та мосту Патона затори спостерігаються у бік правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у Києві хочуть перейменувати шість вулиць.