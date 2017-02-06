Затопленными на Закарпатье до сих пор остаются 72 га сельхозугодий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 07:00 6 февраля с подтопленных дворов в Мукачевском районе вода отведена. В Виноградовском районе остаются подтопленными - 72 га сельхозугодий и 4,3 га приусадебных участков, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что ледовых заторов на реках Иршавка, Лютянка и Латорица нет.
Кроме того, в результате обследования реки Уж в районе государственной границы, выявлено образования ледового затора протяженностью 5,5 км (Украина - вблизи с. Сторожница Ужгородского района - 5 км., Республика Словакия вблизи с. Пинковце Кошицкого края - 0,5 км.).
Напомним, сегодня планируется начать работы по ликвидации ледового затора.
В сообщении добавляют, что к ликвидации последствий подтоплений привлечено 273 чел. и 46 ед. техники, в том числе от ГСЧС 52 чел. в / с, 16 ед. тех. и 2 плавсредства.