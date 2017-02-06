Затопленными на Закарпатье до сих пор остаются 72 га сельхозугодий

Отмечается, что ледовых заторов на реках Иршавка, Лютянка и Латорица нет.

Кроме того, в результате обследования реки Уж в районе государственной границы, выявлено образования ледового затора протяженностью 5,5 км (Украина - вблизи с. Сторожница Ужгородского района - 5 км., Республика Словакия вблизи с. Пинковце Кошицкого края - 0,5 км.).

Напомним, сегодня планируется начать работы по ликвидации ледового затора.

В сообщении добавляют, что к ликвидации последствий подтоплений привлечено 273 чел. и 46 ед. техники, в том числе от ГСЧС 52 чел. в / с, 16 ед. тех. и 2 плавсредства.