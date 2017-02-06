Затопленими на Закарпатті досі залишаються 72 га сільгоспугідь
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 07:00 6 лютого з підтоплених дворогосподарств у Мукачівському районі воду відведено. У Виноградівському районі залишається підтопленими — 72 га сільгоспугідь та 4,3 га присадибних ділянок, передає УНН з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що льодових заторів на річках Іршавка, Лютянка та Латориця немає.
Крім того, внаслідок обстеження річки Уж в районі Державного кордону, виявлено утворення льодового затору протяжністю 5,5 км (Україна — поблизу с. Сторожниця Ужгородського району — 5 км., Республіка Словакія поблизу с. Пінковце Кошицького краю — 0,5 км.). Нагадаємо, сьогодні заплановано розпочати роботи по ліквідації льодового затору.
У повідомленні додають, що до ліквідації наслідків підтоплень залучено 273 чол. та 46 од. техніки, у тому числі від ДСНС 52 чол. о/с, 16 од. тех. та 2 плавзасоби.