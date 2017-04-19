Затонувший сухогруз Украина продала в 2014 году

“Судно в свое время принадлежало АСК „Укрречфлот“. Оно 70-х годов постройки. Но в 2014 году оно было продано. Сейчас его флаг панамский и принадлежит оно Панаме, поэтому это не наше судно. Уже три года оно не наше”, — сообщили в Херсонском филиале “Администрации морских портов Украины”.

Напомним, российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых — украинцы.

Также напомним, по данным МЧС РФ, сухогруз “Герои Арсенала”, который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовавшего из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.

Известно, что оператором затонувшего в Черном море судна является турецкая компания.