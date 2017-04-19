Затонулий суховантаж Україна продала у 2014 році

“Судно в свій час належало АСК „Укррічфлот“. Воно 70-х років будівництва. Але в 2014 році воно було продане. Зараз його прапор панамський і належить воно Панамі, тому це не наше судно. Уже три роки воно не наше”, — повідомили у Херсонському філіалі “Адміністрації морських портів України”.

Нагадаємо, російська влада повідомила, що на борту затонулого судна було 12 членів екіпажу, дев’ятеро з яких — українці.

Також нагадаємо, за даними МНС РФ, сухогруз “Герої Арсеналу”, який зазнав аварії в ніч на середу в районі Керченської протоки, за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області РФ до Туреччини з вантажем зерна.

Відомо, що оператором затонулого в Чорному морі судна є турецька компанія.