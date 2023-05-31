"Засветили" работу ПВО во время удара рф по Киеву: подозрение получили 4 блогера, среди них - Воронова

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«Служба безопасности собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, которые подтвердили незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки рф на Киев 16 мая», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что одна из них – 32-летняя киевлянка – выложила запрещенный контент в своих соцсетях и отправила его администратору одного из популярных Телеграм-каналов.

«А уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках. Другая – 36-летняя киевлянка – опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения вражеских целей в собственном Инстаграм-аккаунте. Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях», - информирует СБУ.

Отмечается, что четвертая подозреваемая – уроженка Сумской области, проживающая в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в различные мессенджеры.

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В СБУ сообщили, что для избежания уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения.

«Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения)», - отмечается в сообщении.

Так, блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

«Во время неотложных следственных действий по местам жительства обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для распространения своих видео. В отношении еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и которых сразу разоблачила СБУ, следственные действия продолжаются», - говорится в сообщении.

Дополнение

16 мая Инна Воронова сняла работу ПВО на камеру и выложила в соцсети, указав геолокацию.

Во время очередной атаки рф на Киев жители города также записывали видео работы системы ПВО и публиковали их в социальных сетях. Правоохранительные органы нашли лиц, которые сняли эти видео, и передали их сотрудникам Службы безопасности Украины.