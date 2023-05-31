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"Засвітили" роботу ППО під час удару рф по Києву: підозру отримали 4 блогерки, серед них - Воронова

"Засвітили" роботу ППО під час удару рф по Києву: підозру отримали 4 блогерки, серед них - Воронова

Київ • УНН

 • 431696 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом блогеркам, зокрема, співачці Інні Вороновій, які «засвітили» роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Цитата

«Служба безпеки зібрала доказову базу і отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки рф на Київ 16 травня», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів.

«А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках. Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті. Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах», - інформує СБУ.

Зазначається, що четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ проводила обшуки у співачки Воронової, яка знімала роботу ППО

У СБУ повідомили, що для уникнення кримінальної відповідальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.

«Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану)», - зазначається в повідомленні.

Так, блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

«Під час невідкладних слідчих дій за місцями проживання виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для поширення своїх відео. Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

16 травня Інна Воронова зняла роботу ППО на камеру та виклала у соцмережі, вказавши геолокацію.

Під час чергової атаки рф на Київ жителі міста також записували відео роботи системи ППО і публікували їх у соціальних мережах. Правоохоронні органи знайшли осіб, які зняли ці відео, та передали їх працівникам Служби безпеки України.

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