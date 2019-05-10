Осужденный заменил заключение на службу в рядах боевиков — полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Полицейские Донецкой области разоблачили мужчину, которому боевики предложили заменить тюремное заключение на службу в бандформировании. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
"Так, в 2016 году жителю Ясиноватского района, осужденному за правонарушения, боевики предложили заменить тюремное заключение на службу в бандформировании "Восток". Командиры пообещали большую зарплату. Новобранца отправили на блокпост вблизи города Ясиноватая, где он прослужил несколько месяцев", - говорится в сообщении.
По данным полиции, денег совсем не платили, что подтолкнуло мужчину к очередной краже. За это его вернули в исправительное учреждение.
"В 2018 году мужчина вернулся на подконтрольную Украины территорию, где вел скрытый образ жизни", - отметили в полиции.
Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) УК Украины. Максимальное наказание за это преступление - до 8 лет лишения свободы.
Напомним, с начала 2019 года полицейские в Донецкой области привлекли к ответственности 77 боевиков.