Засуджений замінив ув’язнення на службу в лавах бойовиків – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Поліцейські Донецької області викрили чоловіка, якому бойовики запропонували замінити тюремне ув’язнення на службу в бандформуванні. Про це повідомила прес-служба Нацполіції, передає УНН.
"Так, у 2016 році жителю Ясинуватського району, засудженому за правопорушення, бойовики запропонували замінити тюремне ув’язнення на службу в бандформуванні "Восток". Командири пообіцяли чималу зарплатню. Новобранця відправили на блокпост поблизу міста Ясинувата, де він прослужив кілька місяців", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, грошей зовсім не платили, що підштовхнуло чоловіка до чергової крадіжки. За це його повернули до виправного закладу.
"У 2018 році чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію, де вів прихований спосіб життя", - зазначили у поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (створення незаконних збройних формувань і участь у них) КК України. Максимальне покарання за цей злочин - до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, з початку 2019 року поліцейські у Донецькій області притягнули до відповідальності 77 бойовиків.