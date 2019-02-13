Осужденным Бориспольской колонии задолжали зарплаты на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Прокуратурой выявлен факт невыплаты почти полмиллиона гривен заработной платы осужденным в Бориспольской исправительной колонии № 119. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.
По результатам проверки в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" прокуратурой Киевской области установлены нарушения требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства при привлечении осужденных к общественно полезному труду.
Установлено, что администрацией исправительной колонии не выплачена зарплата осужденным, привлекались к оплачиваемым работам на государственном предприятии "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№ 119)".
В настоящее время, сумма задолженности составляет более 250000 гривен. Кроме того, почти 170000 гривен заработной платы задолжали осужденным, которые освобождены из учреждения исполнения наказаний.
Учитывая изложенное, в целях восстановления нарушенных прав осужденных на своевременное получение заработной платы, прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 175 УК Украины.
Досудебное расследование в настоящее время продолжается.
Напомним, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за прошлый год выросла на 24,8% по сравнению с 2017 годом, тогда как потребительские цены - на 10,9%.
Согласно обнародованным данным, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за прошлый год составила 8865 грн, что на 24,8% больше, чем в 2017 году. Потребительские цены за этот период выросли на 10,9%.
По данным Госстатистики, за 2017 среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Украине выросла на 37,1% по сравнению с 2016 годом, а потребительские цены - на 14,4%.