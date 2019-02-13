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Осужденным Бориспольской колонии задолжали зарплаты на полмиллиона гривен

Осужденным Бориспольской колонии задолжали зарплаты на полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 9753 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Прокуратурой выявлен факт невыплаты почти полмиллиона гривен заработной платы осужденным в Бориспольской исправительной колонии № 119. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

По результатам проверки в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" прокуратурой Киевской области установлены нарушения требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства при привлечении осужденных к общественно полезному труду.

Установлено, что администрацией исправительной колонии не выплачена зарплата осужденным, привлекались к оплачиваемым работам на государственном предприятии "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№ 119)".

В настоящее время, сумма задолженности составляет более 250000 гривен. Кроме того, почти 170000 гривен заработной платы задолжали осужденным, которые освобождены из учреждения исполнения наказаний.

Учитывая изложенное, в целях восстановления нарушенных прав осужденных на своевременное получение заработной платы, прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 175 УК Украины.

Досудебное расследование в настоящее время продолжается.

Напомним, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за прошлый год выросла на 24,8% по сравнению с 2017 годом, тогда как потребительские цены - на 10,9%.

Согласно обнародованным данным, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за прошлый год составила 8865 грн, что на 24,8% больше, чем в 2017 году. Потребительские цены за этот период выросли на 10,9%.

По данным Госстатистики, за 2017 среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Украине выросла на 37,1% по сравнению с 2016 годом, а потребительские цены - на 14,4%.

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