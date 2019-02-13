Засудженим Бориспільської колонії заборгували зарплати на півмільйона гривень

За результатами перевірки в державній установі "Бориспільська виправна колонія (№ 119)" прокуратурою Київської області встановлено порушення вимог кримінально-виконавчого та трудового законодавства при залученні засуджених до суспільно корисної праці.

Встановлено, що адміністрацією виправної колонії не виплачено зарплату засудженим, які залучались до оплачуваних робіт на державному підприємстві "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 119)".

На даний час, сума заборгованості становить понад 250 тисяч гривень. Крім того, майже 170 тисяч гривень заробітної плати заборговано засудженим, яких звільнено з установи виконання покарань.

З огляду на викладене, з метою поновлення порушених прав засуджених на своєчасне отримання заробітної плати, прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудове розслідування на даний час триває.

Нагадаємо, середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника за минулий рік зросла на 24,8% порівняно з 2017 роком, тоді як споживчі ціни – на 10,9%.

Згідно з оприлюдненими даними, середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника за минулий рік становила 8 865 грн, що на 24,8% більше, ніж у 2017 році. Споживчі ціни за цей період зросли на 10,9%.

За даними Держстатистики, за 2017 рік середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника в Україні зросла на 37,1% в порівнянні з 2016 роком, а споживчі ціни – на 14,4%.