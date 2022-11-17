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Заместитель генсека ООН: пока нет никакого окончания войны

Заместитель генсека ООН: пока нет никакого окончания войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выступила на заседании ООН в среду вечером и заявила о жертвах и разрушениях от вторжения России в Украину. По ее оценкам, пока нет никакого окончания войны, передает УНН.

Детали

Совет Безопасности ООН 16 ноября начал заседание по поддержанию мира и безопасности в Украине по требованию членов Совета — США и Албании после консультаций с Украиной.

В своей речи Розмари ди Карло рассказала об интенсивных бомбардировках.

Цитата

"За всю 9-месячную войну российские ракеты, дроны совершили налеты на Киев, Черкассы, Житомир, Сумы, Харьков, Львов, Полтаву и другие города, серьезно подорваны многие услуги, причинены большие убытки. Эффект ухудшится от этих нападений в ближайшие месяцы. По состоянию на 14 ноября Управление Верховного комиссара по правам человека отметило 16641 человеческую жертву.10071 человек ранен, более 10 тысяч - убиты. Недавние обстрелы лишь добавили жертв к уже убитым и раненым. Военная динамика на местах продолжает эволюционировать в последние недели, город Херсон попал под контроль правительства Украины. Тяжелые бои продолжаются в Донецком и Луганском регионах. Пока нет никакого окончания войны", — заявила ди Карло.

Также она прокомментировала обстрелы в Польше, заявив, что это тревожное напоминание об абсолютной необходимости, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию.

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