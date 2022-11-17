Заступниця генсека ООН: поки немає жодного закінчення війни

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Рада Безпеки ООН 16 листопада розпочала засідання щодо підтримання миру та безпеки в Україні на вимогу членів Ради — США та Албанії після консультацій з Україною.

У своїй промові Розмарі ді Карло розповіла про інтенсивні бомбардування.

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"За всю 9-місячну війну російські ракети, дрони здійснили нальоти на Київ, Черкаси, Житомир, Суми, Харків, Львів, Полтаву й інші міста, серйозно підірвані багато послуг, причинені великі збитки. Ефект погіршиться від цих нападів найближчими місяцями. Станом на 14 листопада Управління Верховного комісара з прав людини відзначило 16641 людську жертву. 10071 людина поранена, понад 10 тисяч - вбиті. Нещодавні обстріли лише додали жертв до вже вбитих та поранених. Маю сказати, що напад на цивільне населення та інфраструктуру — заборонені згідно з міжнародним гуманітарним правом. Військова динаміка на місцях продовжує еволюціонувати останніми тижнями, місто Херсон потрапило під контроль уряду України. Тяжкі бої продовжуються у Донецькому та Луганському регіонах. Поки немає жодного закінчення війни", — заявила ді Карло.

Також вона прокоментувала обстріли в Польщі заявивши, що це тривожне нагадування про абсолютну необхідність, щоб не допустити подальшу ескалацію.

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