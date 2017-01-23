Заместитель председателя СММ ОБСЕ призвал открыть дороги на оккупированном Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Дороги, которые пересекают линию соприкосновения сторон на Донбассе, должны быть открыты, сообщил журналистам первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии на Украине Александр Хуг, передает УНН со ссылкой на Facebook.
А.Хуг обратил внимание, что дорога, которая соединяет населенный пункт Коминтерново и город Мариуполь на юге Донецкой области, заблокирована с обеих сторон минными заграждениями.
"Все дороги, которые пересекают линию соприкосновения, которые сейчас закрыты, должны быть открыты", - сказал он.
В качестве примера А.Хуг привел дорогу, соединяющую Коминтерново и Мариуполь, по которой пытался проехать патруль ОБСЕ. "Мы протестировали свободу перемещения и мы пытались проехать с Коминтерново или Пикуза, как оно называется сейчас, в Мариуполь. Но нам не удалось это сделать ни с одной, ни с другой стороны, поскольку обе стороны блокируют эту дорогу, установив там противотанковые мины ", - сказал он.
Представители "ДНР" ссылаются на отсутствие приказа на разминирование. Также заместитель председателя СММ ОБСЕ напомнил, что в шестом пункте Минского меморандума речь идет о беспрекословном разминировании без каких-либо уточнений.
Как сообщал УНН, в Генштабе поддержали намерения ОБСЕ по круглосуточного наблюдения в зоне АТО.