Заступник голови СММ ОБСЄ закликав відкрити дороги в окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Дороги, які перетинають лінію зіткнення сторін в Донбасі, повинні бути відкриті, повідомив журналістам перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії на Україні Александр Хуг, передає УНН з посиланням на Facebook.
А.Хуг звернув увагу, що дорога, яка з’єднує населений пункт Комінтерново і місто Маріуполь на півдні Донецької області, заблокована з обох сторін мінними загородженнями.
“Всі дороги, які перетинають лінію дотику, які зараз закриті, повинні бути відкриті,” — сказав він.
Як приклад А.Хуг привів дорогу, що сполучає Комінтерново і Маріуполь, по якій намагався проїхати патруль ОБСЄ. “Ми протестували свободу переміщення і ми намагалися проїхати з Коминтерново або Пікуза, як воно називається зараз, в Маріуполь. Але нам не вдалося це зробити ні з одного, ні з іншого боку, оскільки обидві сторони блокують цю дорогу, встановивши там протитанкові міни,” — сказав він.
Представники “ДНР” посилаються на відсутність наказу на розмінування. Також заступник голови СММ ОБСЄ нагадав, що в шостому пункті Мінського меморандуму йдеться про беззаперечному розмінуванні без будь-яких уточнень.
Як повідомляв УНН, у Генштабі підтримали наміри ОБСЄ щодо цілодобового спостереження в зоні АТО.