Заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук отстранен на время расследования убийства Гандзюк

"Согласовал Евгению Рищуку его заявление о временном отстранении на время расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк! Уверен, Евгению Николаевичу нечего скрывать и он настроен на максимальное содействие и открытость во время следствия", - написал он.



Как сообщал УНН, председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангер объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.

4 ноября 2018 года, после нескольких месяцев лечения, активистка умерла.