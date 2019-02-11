Заступник голови Херсонської ОДА Рищук відсторонений на час розслідування вбивства Гандзюк

"Погодив Євгену Рищуку його заяву про ТИМЧАСОВЕ відсторонення на час розслідування справи щодо вбивства Катерини Гандзюк! Впевнений, Євгену Миколайовичу нічого приховувати і він налаштований на максимальне сприяння і відкритість під час слідства", - написав він.



Як повідомляв УНН, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.



Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року, після кількох місяців лікування, активістка померла.