Заместитель директора госпредприятия попался на взятке в 25 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Заместитель директора одного из госпредприятий в Киевской области требовал 25 тыс. гривен у частного предпринимателя за использование хранилища предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Раскрыто факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 25 тыс. гривен заместителем директора одного из государственных предприятий. За указанную сумму руководитель пообещал частному предпринимателю заключить договор хранения и фактического использования хранилища предприятия", - говорится в сообщении.
После получения взятки, правонарушителя поймали. Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления.
Как сообщал УНН, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами по незаконному обогащению.