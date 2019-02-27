Заместитель директора госпредприятия попался на взятке в 25 тыс. грн

"Раскрыто факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 25 тыс. гривен заместителем директора одного из государственных предприятий. За указанную сумму руководитель пообещал частному предпринимателю заключить договор хранения и фактического использования хранилища предприятия", - говорится в сообщении.

После получения взятки, правонарушителя поймали. Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНН, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами по незаконному обогащению.