Заступник директора держпідприємства попався на хабарі у 25 тис. грн

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Заступник директора одного з держпідприємств у Київській області вимагав 25 тисяч гривень у приватного підприємця за використання сховища підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.