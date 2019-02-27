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Заступник директора держпідприємства попався на хабарі у 25 тис. грн

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Заступник директора одного з держпідприємств у Київській області вимагав 25 тисяч гривень у приватного підприємця за використання сховища підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

“Викрито факт вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 25 тисяч гривень заступником директора одного з державних підприємств. За вказану суму керівник пообіцяв приватному підприємцю укласти договір зберігання та фактичного використання сховища підприємства”, - йдеться у повідомленні.

Після отримання хабара, правопорушника спіймали. Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Йому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Як повідомляв УНН, у НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення.

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