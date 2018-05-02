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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заместитель госсекретаря США: миротворческая миссия на Донбассе не должна быть "фиговым листком"

Киев • УНН

 • 9235 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня происходит поиск подходов, которые бы базировались на фундаменте ООН, по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сегодня заявил заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

Заместитель госсекретаря США: миротворческая миссия на Донбассе не должна быть "фиговым листком"

"Я думаю, что мы четко заявили, что речь идет не о конфликте, а это продолжается война. И мы делали все усилия, чтобы дать возможность дать такой подход, с которым бы согласилась Россия. Мы ищем подходы, которые бы базировались на подходах организации ООН, касающейся миротворческих операций. И не хотим создавать усилия, чтобы они стали очередным "фиговым листком", которым Россия прикроется для того, чтобы в дальнейшем консолидировать то, что они установили в оккупированной части Донбасса", - заявил он.

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Митчелл отметил, что двери в этом направлении открыты и выбор за президентом России.

"И пока он не выберет мир, не станет на сторону мира, мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы стоимость тех действий, которые предпринимает Россия становились все дороже и дороже для них", - добавил он.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Грымчак сообщил, что уже есть заявления США и Франции, а также Германии о том, что они готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе.

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