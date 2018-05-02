Заступник Держсекретаря США: миротворча місія на Донбасі не повинна бути "фіговим листком"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На сьогодні відбувається пошук підходів, які б базувалися на підвалинах ООН, щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі. Про це сьогодні заявив заступник Державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що ми чітко заявили, що ідеться не про конфлікт, а це триває війна. І ми робили всі зусилля, щоби дати можливість дати такий підхід, з яким би погодилася Росія. Ми шукаємо підходів, які б базувалися на підходах організації ООН, що стосується миротворчих операцій. І не хочемо створювати зусилля, щоб вони стали черговим „фіговим листком“, яким Росія прикриється для того, щоб в подальшому консолідувати те, що вони встановили в окупованій частині Донбасу”, — заявив він.
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Мітчелл наголосив, що двері у цьому напрямку відкриті і вибір за президентом Росії.
“І поки він не обере мир, не стане на бік миру, ми і надалі будемо робити все, щоб вартість тих дій, які робить Росія ставали все дорожчими і дорожчими для них”, — додав він.
Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак повідомив, що уже є заяви США і Франції, а також Німеччини про те, що вони готові фінансувати миротворчу місію на Донбасі.