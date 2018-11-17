Застрявшие в аэропорту Таиланда украинцы вылетели в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. После нескольких часов ожидания около 300 пассажиров рейса QU4496 вылетели из аэропорта острова Пхукет, принадлежащему Таиланду, в Киев. Об этом сообщает компания-перевозчик Azur Air, передает УНН.
"Рейс QU 4496 вылетел в 16:45 по киевскому времени", - сообщили в компании.
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В Azur Air объяснили задержку рейса длительным ожиданием разрешения на полет.
Напомним, сегодня УНН сообщал, что в аэропорту острова Пхукет, принадлежащему Таиланду, застряли около 300 украинцев, которые не могли вылететь на Родину.
Также напомним, в начале сентября в "Борисполе" пассажиры ждали своего рейса 12часов.