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Застряглі в аеропорту Таїланду українці вилетіли до Києва

Застряглі в аеропорту Таїланду українці вилетіли до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Після кількох годин очікування близько 300 пасажирів рейсу QU4496 вилетіли із аеропорту острова Пхукет, що належить Таїланду, до Києва. Про це повідомляє компанія-перевізник Azur Air, передає УНН.

"Рейс QU 4496 вилетів о 16:45 за київським часом", - повідомили у компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бійка на літаку з Києва затримала чотири рейси з українськими туристами

У Azur Air пояснили затримку рейсу тривалим очікуванням дозволу на політ.

Нагадаємо, сьогодні УНН повідомляв, що в аеропорту острова Пхукет, що належить Таїланду, застрягли близько 300 українців, які не могли вилетіти на Батьківщину.

Також нагадаємо, на початку вересня у "Борисполі" пасажири чекали свого рейсу 12 годин.

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