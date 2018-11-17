Застряглі в аеропорту Таїланду українці вилетіли до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Після кількох годин очікування близько 300 пасажирів рейсу QU4496 вилетіли із аеропорту острова Пхукет, що належить Таїланду, до Києва. Про це повідомляє компанія-перевізник Azur Air, передає УНН.
"Рейс QU 4496 вилетів о 16:45 за київським часом", - повідомили у компанії.
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У Azur Air пояснили затримку рейсу тривалим очікуванням дозволу на політ.
Нагадаємо, сьогодні УНН повідомляв, що в аеропорту острова Пхукет, що належить Таїланду, застрягли близько 300 українців, які не могли вилетіти на Батьківщину.
Також нагадаємо, на початку вересня у "Борисполі" пасажири чекали свого рейсу 12 годин.