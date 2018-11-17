Близько 300 українців застрягли в аеропорту Таїланду

КИЇВ. 17 листопада. УНН. В аеропорту острова Пхукет, що належить Таїланду, застрягло близько 300 українців, які не можуть вилетіти на Батьківщину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна з пасажирок рейсу, передає УНН.