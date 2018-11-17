Близько 300 українців застрягли в аеропорту Таїланду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В аеропорту острова Пхукет, що належить Таїланду, застрягло близько 300 українців, які не можуть вилетіти на Батьківщину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна з пасажирок рейсу, передає УНН.
"Друзі, застрягла в аеропорту Пхукета (Таїланд). Уже більше 6 годин не можемо вилетіти на Київ, інфи жодної. Близько 300 українських громадян", - повідомила пасажирка.
У коментарі УНН вона уточнила, що йдеться про рейс авіакомпанії Azur Air QU4496.
"Рейс затримується із невідомих нам причин. Час прильоту змінено на 20:30. Пасажири зверталися до українського посольства, до авіакомпанії, але відповіді поки що не отримали", - повідомила вона.
УНН не вдалося зв'язатися з авіакомпанією Azur Air попри декілька спроб.
Нагадаємо, на початку вересня у "Борисполі" пасажири чекали свого рейсу 12 годин.