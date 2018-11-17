Около 300 украинцев застряли в аэропорту Таиланда
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В аэропорту острова Пхукет, принадлежащего Таиланду, застряло около 300 украинцев, которые не могут вылететь на Родину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажирок рейса, передает УНН.
"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже более 6 часов не можем вылететь на Киев, информации никакой. Около 300 украинских граждан", - сообщила пассажирка.
В комментарии УНН она уточнила, что речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air QU4496.
"Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили", - сообщила она.
УНН не удалось связаться с авиакомпанией Azur Air, несмотря на несколько попыток.
Напомним, в начале сентября в "Борисполе" пассажиры ждали своего рейса 12 часов.