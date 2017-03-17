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Залог, который был внесен за Р.Насирова, самый большой в истории Украины - прокурор

Залог, который был внесен за Р.Насирова, самый большой в истории Украины - прокурор

Киев • УНН

 • 13465 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Залог, который был внесен за отстраненного от должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, самый большой в истории Украины. Об этом во время общения с журналистами сообщил начальник отдела САП Роман Сымкив, передает УНН.

"На самом деле залог значительный, это самый большой залог в истории Украины, который когда-либо вносился за подозреваемого", - отметил прокурор.

Напомним, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

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