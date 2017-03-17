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Застава, яка була внесена за Р.Насірова, є найбільшою в історії України - прокурор

Застава, яка була внесена за Р.Насірова, є найбільшою в історії України - прокурор

Київ • УНН

 • 13471 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Застава, яка була внесена за відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, є найбільшою в історії України. Про це під час спілкування з журналістами повідомив начальник відділу САП Роман Симків, передає УНН.

“Насправді застава є значна, це найбільша застава в історії України, яка коли-небудь вносилася за підозрюваного”, — зазначив прокурор.

Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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