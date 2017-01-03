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Основатель пауэрлифтинга в Украине умер в Николаеве

Основатель пауэрлифтинга в Украине умер в Николаеве

Киев • УНН

 • 16465 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Спортсмен Виктор Скакунов, которой был одним из основателей пауэрлифтинга в Украине, умер в Николаеве 1 января. Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Дмитрий Жвавый на своей странице в Facebook, передает УНН.

Со слов депутата, В.Скакунов ушел из жизни внезапно.

“Внезапно ушел из жизни легендарный николаевский спортсмен, президент силовых видов спорта Николаевской области Виктор Леонидович Скакунов. Вечная память спортсмену, другу и просто очень хорошему человеку! Мы потеряли двигателя и основателя пауэрлифтинга Украины! Скорбим вместе с родными”, — написал Д.Жвавый.

Виктор Скакунов был главой правления Николаевской областной ассоциации силовых видов спорта, судьей международного уровня, организатором соревнований по пауэрлифтингу, жиму и становой тяге, а также тренером, который воспитал много чемпионов Украины и Европы.

Напомним, в начале мая в Танзании футболист ФК "Мбао" U-20 Исмаил Халфан умер во время матча.

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