Основатель пауэрлифтинга в Украине умер в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Спортсмен Виктор Скакунов, которой был одним из основателей пауэрлифтинга в Украине, умер в Николаеве 1 января. Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Дмитрий Жвавый на своей странице в Facebook, передает УНН.
Со слов депутата, В.Скакунов ушел из жизни внезапно.
“Внезапно ушел из жизни легендарный николаевский спортсмен, президент силовых видов спорта Николаевской области Виктор Леонидович Скакунов. Вечная память спортсмену, другу и просто очень хорошему человеку! Мы потеряли двигателя и основателя пауэрлифтинга Украины! Скорбим вместе с родными”, — написал Д.Жвавый.
Виктор Скакунов был главой правления Николаевской областной ассоциации силовых видов спорта, судьей международного уровня, организатором соревнований по пауэрлифтингу, жиму и становой тяге, а также тренером, который воспитал много чемпионов Украины и Европы.
Напомним, в начале мая в Танзании футболист ФК "Мбао" U-20 Исмаил Халфан умер во время матча.