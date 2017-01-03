Засновник пауерліфтингу в Україні помер в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Спортсмен Віктор Скакунов, якій був одним із засновників пауерліфтінгу в Україні, помер в Миколаєві 1 січня. Про це повідомив депутат Миколаївської міської ради Дмитро Жвавий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зі слів депутата, В.Скакунов пішов з життя раптово.
“Раптово пішов з життя легендарний миколаївський спортсмен, президент силових видів спорту Миколаївської області Віктор Леонідович Скакунов. Вічна пам’ять спортсмену, другові і просто дуже хорошій людині! Ми втратили двигуна і засновника пауерліфтингу України! Сумуємо разом з рідними”, — написав Д.Жвавий.
Віктор Скакунов був головою правління Миколаївської обласної асоціації силових видів спорту, суддею міжнародного рівня, організатором змагань з пауерліфтингу, жиму та становій тязі, а також тренером, який виховав багато чемпіонів України та Європи.
Нагадаємо, напочатку грудня у Танзанії футболіст ФК "Мбао" U-20 Ісмаїл Халфан помер під час матчу.