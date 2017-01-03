Засновник пауерліфтингу в Україні помер в Миколаєві

Зі слів депутата, В.Скакунов пішов з життя раптово.

“Раптово пішов з життя легендарний миколаївський спортсмен, президент силових видів спорту Миколаївської області Віктор Леонідович Скакунов. Вічна пам’ять спортсмену, другові і просто дуже хорошій людині! Ми втратили двигуна і засновника пауерліфтингу України! Сумуємо разом з рідними”, — написав Д.Жвавий.

Віктор Скакунов був головою правління Миколаївської обласної асоціації силових видів спорту, суддею міжнародного рівня, організатором змагань з пауерліфтингу, жиму та становій тязі, а також тренером, який виховав багато чемпіонів України та Європи.

Нагадаємо, напочатку грудня у Танзанії футболіст ФК "Мбао" U-20 Ісмаїл Халфан помер під час матчу.