Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  100060 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  114512 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  177899 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  154541 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185431 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160211 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142584 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126814 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98036 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86127 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Шмыгаль поздравил с назначением нового главу Правительства Ирландии

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В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  269225 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  295986 просмотра

Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных

Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, ожидаемые поставки, переговоры об освобождении пленных и поддержание четкой коммуникации с семьями заключенных.

Война •   •  6861 просмотра
Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных

Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф

российские ракетные удары по Одессе и Харькову привели к жертвам и ранениям, что заставило президента Зеленского осудить атаки и поблагодарить спасателей за оперативную помощь в защите жизней.

Война •   •  7851 просмотра
Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф

Шмыгаль поздравил с назначением нового главу Правительства Ирландии

Премьер-министр Шмыгаль поздравил Саймона Гарриса с новым назначением на должность премьер-министра Ирландии, обсудил потребность Украины в большей противовоздушной и артиллерийской помощи, поблагодарил Ирландию за поддержку интеграции Украины в ЕС/НАТО и предложил совместное производство оборудования для разминирования.

Война •   •  7291 просмотра
Шмыгаль поздравил с назначением нового главу Правительства Ирландии

В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

Украина регулярно уведомляет международные организации об отступлениях от обязательств в области прав человека из-за российского вторжения и военного положения с февраля 2022 года, недавно обновив список ограниченных прав и свобод в апреле 2024 года.

Война •   •  8778 просмотра
В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека

АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

В оккупированном Крыму российские военные восстанавливают старую нерабочую технику со складов в Севастополе из-за недостатка транспортных средств на фронте.

Война •   •  11099 просмотра
АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта

Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

Четыре человека погибли и 28 получили ранения, в том числе двое детей, в результате российского ракетного обстрела Одессы, что стало поводом для уголовного расследования за нарушение законов и обычаев войны.

Война •   •  16550 просмотра
Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

На жителя москвы составили протокол за "дискредитацию" российской армии из-за его сине-желтых волос, когда он пришел заявить о краже в отделение полиции.

Война •   •  16694 просмотра
В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Четыре человека погибли, в том числе три женщины и один мужчина, и 28 получили ранения, в том числе двое детей и беременная женщина, в результате российского ракетного удара по Одессе.

Война •   •  16179 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28

Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одессе содержал осколки, предназначенные для уничтожения живой силы, в результате чего три человека погибли и 20 получили ранения.

Война •   •  16588 просмотра
Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе

Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр

Три человека погибли, 20 получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, Украина.

Война •   •  17563 просмотра
Количество жертв в результате ракетного удара рф по Одессе возросло до трех - мэр