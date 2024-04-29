Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ, руководителя ГУР и руководителя СБУ. Среди тем - фронт и освобождение пленных, передает УНН.

Сегодня же провел Ставку. Доклад Главкома Александра Сырского, развернутый доклад. Фронт. Наши позиции. Наиболее горячие направления. Снабжение, которого мы ожидаем. Был и доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей Координационного штаба - по переговорам об освобождении пленных - сообщил Зеленский.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных.

"По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность - настолько, насколько это возможно, - какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", - резюмировал Президент.

Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф