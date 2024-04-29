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Заслухав доповіді Головкома ЗСУ та керівників ГУР та СБУ: Зеленський зібрав Ставку, говорили про фронт та повернення полонених

Заслухав доповіді Головкома ЗСУ та керівників ГУР та СБУ: Зеленський зібрав Ставку, говорили про фронт та повернення полонених

Київ • УНН

 • 19418 перегляди

Президент Зеленський провів зустріч, на якій обговорив ситуацію на фронті, очікувані поставки, переговори про звільнення полонених і підтримання чіткої комунікації з сім'ями ув'язнених.

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ, керівника ГУР та керівника СБУ. СЕред тем - фронт та звільнення полонених, передає УНН.

Сьогодні ж провів Ставку. Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених 

- повідомив Зеленський.

За його словами, надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених.

"Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність – настільки, наскільки це можливо, – яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому", - резюмував Президент.

Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації в Одесі та Харкові після атаки рф29.04.24, 21:58 • 19600 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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