Заслухав доповіді Головкома ЗСУ та керівників ГУР та СБУ: Зеленський зібрав Ставку, говорили про фронт та повернення полонених
Київ • УНН
Президент Зеленський провів зустріч, на якій обговорив ситуацію на фронті, очікувані поставки, переговори про звільнення полонених і підтримання чіткої комунікації з сім'ями ув'язнених.
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ, керівника ГУР та керівника СБУ. СЕред тем - фронт та звільнення полонених, передає УНН.
Сьогодні ж провів Ставку. Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених
За його словами, надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених.
"Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність – настільки, наскільки це можливо, – яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому", - резюмував Президент.
Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації в Одесі та Харкові після атаки рф29.04.24, 21:58 • 19600 переглядiв