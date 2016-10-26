Заседание трехсторонней контактной группы закончилось в Минске

"Блок вопросов по безопасности - точка отсчета для всего Минского процесса. Прекращение огня и устойчивый мир - неотъемлемое условие для продвижения вперед в решении гуманитарных, политических и экономических вопросов. Особая роль должна быть отведена ОБСЕ", - написала Д.Олифер.

Напомним, гуманитарная подгруппа по Донбассу сегодня в Минске не произошла.